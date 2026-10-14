В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг утверждение бывшего главы Шин-Бет Ронена Бара о том, что утром 7 октября 2023 года он не мог связаться с главой правительства, поскольку не имел его личного номера телефона.

Ответ Нетаньяху

Как сообщает Jerusalem Post, Нетаньяху заявил, что Бар видел предупредительные сигналы в ночь на 7 октября, но не позвонил ему. По словам премьера, бывший глава Шин-Бет имел номер его «красного телефона» и мог немедленно им воспользоваться, как это делают руководители силовых структур.

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Нетаньяху также сказал, что сотрудники охраны Шин-Бет, которые постоянно находятся рядом с ним, могли связаться с ним за несколько минут. Он поставил под сомнение, сколько жизней можно было бы спасти, если бы Бар позвонил вовремя.

Утверждения в иске

В иске Бара, по данным издания, указано, что премьер-министр не перезвонил главе Шин-Бет и не вмешался даже после начала массового убийства. Утверждения сторон касаются обстоятельств контакта утром 7 октября 2023 года.

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