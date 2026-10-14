W Izraelu premier Benjamin Netanjahu odrzucił twierdzenie byłego szefa Szin Bet Ronena Bara, że rano 7 października 2023 roku nie mógł skontaktować się z szefem rządu, ponieważ nie miał jego prywatnego numeru telefonu.

Odpowiedź Netanjahu

Jak podaje Jerusalem Post, Netanjahu oświadczył, że Bar widział sygnały ostrzegawcze w nocy z 6 na 7 października, ale nie zadzwonił do niego. Według premiera były szef Szin Bet miał numer jego „czerwonego telefonu” i mógł natychmiast z niego skorzystać, jak czynią to szefowie służb bezpieczeństwa.

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Netanjahu powiedział również, że funkcjonariusze ochrony Szin Bet, którzy stale przebywają w jego pobliżu, mogli skontaktować się z nim w ciągu kilku minut. Zakwestionował, ile istnień można byłoby uratować, gdyby Bar zadzwonił na czas.

Twierdzenia w pozwie

W pozwie Bara, według gazety, wskazano, że premier nie oddzwonił do szefa Szin Bet i nie interweniował nawet po rozpoczęciu masowego zabójstwa. Twierdzenia stron dotyczą okoliczności kontaktu rano 7 października 2023 roku.

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