Взрыв «Северного потока» в Германии рассматривают как военное преступление

В Гамбурге начался суд над бывшим украинским военным Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в организации подрыва газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года. У здания суда собрались десятки людей на акцию в поддержку обвиняемого.

Адвокат Кузнецова Никола Канестрини подал ходатайство о прекращении производства по делу. Он утверждает, что газопровод, который до полномасштабного вторжения обеспечивал около половины импорта природного газа в Германию, был инструментом политического давления со стороны России.

По мнению защиты, трубопровод мог быть законной военной целью. Адвокат также поставил под сомнение, можно ли считать уничтожение инфраструктуры государства-агрессора преступлением, если в результате атаки не погибли люди.

Прокуратура придерживается иной позиции. Обвинение считает, что речь идет о нападении на гражданскую инфраструктуру, которое привело к разрушениям и нанесло ущерб коммунальным службам. Действия, которые инкриминируют Кузнецову, квалифицируются как военное преступление.

Во время судебного заседания у здания суда прошла акция в поддержку украинца. Десятки людей пришли с плакатами, в частности с надписью «Что такое военные преступления?».

Один из участников акции заявил, что ответственность за военные преступления должна нести Россия.

Источник: Reuters

В Германии предъявили обвинение украинцу Сергею Кузнецову по делу «Северных потоков».

Германия обновила европейский ордер на арест Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». В ордер добавили квалификацию «военное преступление».

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