Контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул вблизи Ормузского пролива после попадания снаряда. Об этом со ссылкой на источники в сфере морской безопасности сообщает TimesLIVE.

Предупреждение для судов

Пакистанская гидрографическая служба в навигационном предупреждении от 14 октября сообщила, что GFS Pride затонул, а в воде находятся плавучие контейнеры. Моряков предупредили о необходимости соблюдать осторожность в этом районе.

Вместимость судна составляла 2 824 TEU — двадцатифутовых контейнерных эквивалента. Менеджером судна является зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах компания GFS Ship Management, с которой не удалось оперативно связаться для комментария.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сообщения о Cape Dao

По данным Международной морской организации ООН, GFS Pride стал вторым судном, затонувшим с начала войны между США и Ираном 28 февраля. Отдельно источники сообщили, что сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды тонет вблизи пролива после того, как 23 сентября в него попал снаряд.

Британская компания по управлению морскими рисками Vanguard заявила, что попытка спасти Cape Dao оказалась безуспешной. Двое высокопоставленных иранских чиновников также сообщили, что Тегеран применяет новые тактики против судов, проходящих через Ормузский пролив.

Читай нас в