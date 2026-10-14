Pływający pod banderą Singapuru kontenerowiec GFS Pride zatonął w pobliżu Cieśniny Ormuz po trafieniu pociskiem. Poinformował o tym TimesLIVE, powołując się na źródła w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego.

Ostrzeżenie dla statków

Pakistańska Służba Hydrograficzna w ostrzeżeniu nawigacyjnym z 14 października podała, że GFS Pride zatonął, a w wodzie znajdują się pływające kontenery. Marynarzy ostrzeżono, aby zachowali ostrożność w tym rejonie.

Pojemność statku wynosiła 2 824 TEU, czyli ekwiwalentów kontenerów dwudziestostopowych. Zarządcą statku jest zarejestrowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich firma GFS Ship Management, z którą nie udało się od razu skontaktować w celu uzyskania komentarza.

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Doniesienia o Cape Dao

Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ GFS Pride stał się drugim statkiem, który zatonął od początku wojny między USA a Iranem 28 lutego. Osobno źródła poinformowały, że masowiec Cape Dao pod banderą Antigui i Barbudy tonie w pobliżu cieśniny po tym, jak 23 września został trafiony pociskiem.

Brytyjska firma zarządzająca ryzykiem morskim Vanguard oświadczyła, że próba uratowania Cape Dao zakończyła się niepowodzeniem. Dwóch wysokich rangą irańskich urzędników również przekazało, że Teheran stosuje nowe taktyki wobec statków przepływających przez Cieśninę Ormuz.

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