Контейнеровоз GFS Pride затонув біля Ормузької протоки — TimesLIVE

Контейнеровоз GFS Pride під прапором Сінгапуру затонув поблизу Ормузької протоки після влучання снаряда. Про це з посиланням на джерела у сфері морської безпеки повідомляє TimesLIVE.

Попередження для суден

Пакистанська гідрографічна служба у навігаційному попередженні від 14 жовтня повідомила, що GFS Pride затонув, а у воді перебувають плавучі контейнери. Моряків застерегли бути обережними в цьому районі.

Місткість судна становила 2 824 TEU — двадцятифутових контейнерних еквівалентів. Менеджером судна є зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах компанія GFS Ship Management, з якою не вдалося оперативно зв’язатися для коментаря.

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Повідомлення про Cape Dao

За даними Міжнародної морської організації ООН, GFS Pride став другим судном, що затонуло від початку війни між США та Іраном 28 лютого. Окремо джерела повідомили, що суховантаж Cape Dao під прапором Антигуа і Барбуди тоне поблизу протоки після того, як 23 вересня в нього влучив снаряд.

Британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard заявила, що спроба врятувати Cape Dao була безуспішною. Двоє високопосадовців Ірану також повідомили, що Тегеран застосовує нові тактики проти суден, які проходять Ормузькою протокою.

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