Районный суд Варшавы-Мокотува в Польше применил двухмесячный временный арест к 66-летнему мужчине, которого подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, сообщает RMF24.

Во вторник мужчине предъявили девять подозрений, в том числе в планировании силового свержения государственной власти. По данным издания, ему может грозить от двух до 15 лет лишения свободы.

Обыск и изъятые предметы

Подозреваемого, которого RMF24 называет Кшиштофом Н., задержали в воскресенье. Обыск в его жилье проводили сотрудники Службы государственной охраны совместно с полицией.

Во время обыска правоохранители изъяли более десятка самодельных взрывных устройств, которые, согласно предварительным выводам, напоминали осколочные гранаты. Представитель Окружной прокуратуры в Варшаве Пётр Антони Скиба заявил, что в одной из петард нашли металлические шарики, повышавшие потенциальную опасность.

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Также в квартире обнаружили предметы, похожие на оружие. Предварительно их квалифицировали как сигнальное или пневматическое оружие. Следователи изъяли компьютерную технику и список людей, контактировавших с 66-летним мужчиной.

Данные прокуратуры

По информации прокуратуры, подозреваемый публиковал в интернете материалы, пропагандировавшие силовой захват власти в Польше, агрессивную войну и призывы к преступлениям на национальной, этнической, расовой и политической почве. Часть этих материалов удалили из сети после его задержания.

По версии прокуратуры, мужчина пытался создать радикальную группу из нескольких подразделений. В настоящее время правоохранители не видят признаков того, что его действия были вдохновлены иностранными спецслужбами, однако это направление проверяется. Во время допроса подозреваемый не признал вину и отказался давать объяснения.

Информация о возможном покушении на Дональда Туска и вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша поступила в полицию в воскресенье. После этого в Антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности состоялась встреча представителей полиции, Службы государственной охраны и агентства.

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