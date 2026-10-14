波兰华沙莫科图夫区法院对一名涉嫌策划刺杀总理唐纳德·图斯克的66岁男子实施两个月的临时羁押。法院批准了检方的申请，RMF24报道。

周二，该男子被提出九项指控，其中包括策划以武力推翻国家政权。据该媒体报道，他可能面临2年至15年监禁。

搜查与缴获物品

RMF24称这名嫌疑人为克日什托夫·N.，他于周日被拘留。国家保护局人员与警方联合搜查了其住所。

在搜查期间，执法人员缴获了十余枚自制爆炸装置，根据初步结论，这些装置类似于破片手榴弹。华沙地区检察院发言人彼得·安东尼·斯基巴表示，在其中一枚爆竹中发现了金属球，增加了潜在危险。

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警方还在公寓内发现了类似武器的物品。初步将其认定为信号武器或气枪。调查人员缴获了计算机设备以及一份曾与这名66岁男子联系过的人员名单。

检方信息

据检方消息，嫌疑人在网上发布了宣扬以武力夺取波兰政权、侵略战争以及煽动基于民族、族裔、种族和政治动机犯罪的材料。其中部分材料在他被拘留后已从网络上删除。

根据检方的说法，该男子试图组建一个由数个分队构成的激进组织。目前，执法人员没有发现其行为受到外国情报机构煽动的迹象，但正在核查这一方向。审讯期间，嫌疑人不认罪并拒绝作出解释。

警方于周日收到有关可能刺杀唐纳德·图斯克和副总理瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什的信息。此后，警方、国家保护局和该机构的代表在国内安全局反恐中心举行了会议。

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