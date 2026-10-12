Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Jemenu poinformowało, że we wrześniu zatrzymało w tymczasowej stolicy Adenie oraz prowincjach Lahdż i Abjan osoby, które wiąże z Hutimi. Według Asharq Al-Awsat służby bezpieczeństwa twierdzą, że grupy te planowały ataki na kierownictwo struktur bezpieczeństwa i wojska, ważne obiekty, a także posiłki i trasy zaopatrzenia prowadzące na linię frontu.

Zatrzymania w Lahdżu

Minister spraw wewnętrznych Jemenu Ibrahim Hajdan na konferencji prasowej w Adenie 12 października poinformował, że największą była siatka licząca 18 osób, zatrzymanych w prowincji Lahdż 26 września. Jak powiedział, działała ona pod kierownictwem przywódców Hutich, a jej członkowie przeszli specjalistyczne szkolenie w Saadzie, Damarze i rejonie Al-Hauban w prowincji Taiz, które znajdują się pod kontrolą Hutich.

Minister oświadczył, że śledztwo wskazało na przygotowywanie członków do instalowania urządzeń wybuchowych, używania pułapek z materiałami wybuchowymi oraz ataków na funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, wojskowych i odpowiednie obiekty. Według MSW siatka składała się z dwóch grup: jedna prowadziła obserwację, zbierała dane i realizowała rozpoznanie, druga miała dokonywać zamachów bombowych i ataków. Hajdan twierdzi, że plany udało się udaremnić przed ich realizacją.

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Inne zatrzymania

W dzielnicy Dar Saad w Adenie służby bezpieczeństwa zatrzymały osobę, którą MSW nazwało członkiem komórki. Ministerstwo oświadczyło, że znaleziono przy niej urządzenia wybuchowe i materiały rzekomo związane z planem ataków na kierownictwo służb bezpieczeństwa i wojska oraz ważne obiekty w mieście.

Ministerstwo poinformowało również o zatrzymaniu 22 września w Lahdżu komórki, którą określiło jako wyłącznie kobiecą. Według resortu jej członkinie zajmowały się obserwacją, śledzeniem, rekrutacją i działalnością wywrotową. Wcześniej w tym samym miesiącu w rejonie Laudar w prowincji Abjan zatrzymano dwie osoby podejrzane o planowanie ataków na struktury bezpieczeństwa, wojskowych i cywilów.

MSW Jemenu podało, że po zakończeniu czynności śledczych i zebraniu dowodów podejrzani zostaną przekazani właściwym organom sądowym w celu dalszego rozpatrzenia spraw.

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