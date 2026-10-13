Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polski nie poparło propozycji wprowadzenia nowego mechanizmu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Petycję w sprawie zmian złożono 7 stycznia 2026 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich Polski, który następnie przekazał ją do właściwego resortu, informuje Interia.

Propozycja odrębnej inflacji dla emerytów

Autorka petycji uważa, że struktura wydatków osób starszych różni się od wydatków ludności w wieku produkcyjnym. Według jej argumentacji emeryci rzadziej kupują towary, których ceny spadają, w tym nowoczesną elektronikę, a częściej przeznaczają środki na leki, energię i żywność.

Zaproponowała uwzględnianie podczas waloryzacji tak zwanej inflacji emerytów — CPI-S, czyli Consumer Price Index for Seniors — obok standardowego wskaźnika cen konsumpcyjnych CPI. W petycji proponowano również uwzględnianie wzrostu gospodarczego i wynagrodzeń. Autorka zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o przekazanie tych propozycji właściwym organom.

Zdaniem autorki petycji obecne podejście może być sprzeczne z niektórymi przepisami Konstytucji Polski dotyczącymi równego traktowania, ochrony zdrowia oraz obowiązku państwa udzielania szczególnej pomocy osobom starszym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko ministerstwa

Ministerstwo oświadczyło, że obecny system w dużej mierze już realizuje cele, do których dąży autorka petycji. Ustawowy wskaźnik waloryzacji opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych i jest zwiększany co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Resort nie zgodził się również z koniecznością wprowadzenia odrębnego wskaźnika inflacji dla osób starszych. Zaznaczono, że koszyk inflacyjny dla emerytów i rencistów ma charakter modelowy oraz opiera się na strukturze wydatków tej grupy. Jednocześnie ministerstwo podkreśliło, że taki koszyk należy regularnie aktualizować zgodnie z rzeczywistymi zachowaniami konsumentów.

Według stanowiska resortu Konstytucja nie określa konkretnego sposobu podwyższania świadczeń, a obecny mechanizm nie był kwestionowany w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo dodało, że system waloryzacji jest stale monitorowany, jednak obecnie nie trwają prace nad zmianami w przepisach.

Czytaj nas na