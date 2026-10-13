波兰政府部门不支持修改养老金指数化机制——Interia

波兰家庭、劳动和社会政策部不支持引入新的养老金和年金给付指数化机制的提议。有关修改的请愿书于2026年1月7日提交给波兰人权专员，后者随后将其转交给主管部门，Interia报道。

为退休人员设置单独通胀指标的提议

请愿书作者认为，老年人的支出结构不同于劳动年龄人口。按照她的论证，退休人员较少购买价格下降的商品，包括现代电子产品，却更经常将资金用于药品、能源和食品。

她提议在指数化时，除标准消费者价格指数CPI外，还考虑所谓的退休人员通胀率——CPI-S，即老年人消费者价格指数（Consumer Price Index for Seniors）。请愿书还提议考虑经济增长和工资增长。作者请求人权专员将这些建议转交给主管机构。

请愿书作者认为，现行做法可能与波兰宪法中有关平等对待、健康保护以及国家有义务向老年人提供特别援助的部分规定相抵触。

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部门立场

该部门表示，现行制度在很大程度上已经实现了请愿书作者所追求的目标。法定指数化指标以消费品和服务价格的年平均指数为基础，并至少增加平均工资实际增长的20%。

该部门也不同意有必要为老年人引入单独的通胀指标。其指出，退休人员和年金领取者的通胀篮子具有模型性质，并以该群体的支出结构为基础。与此同时，该部门强调，应根据实际消费者行为定期更新这种篮子。

根据该部门的立场，宪法并未规定提高给付的具体方式，而现行机制在宪法法庭此前的实践中未受到质疑。该部门补充说，指数化制度正受到持续监测，但目前没有开展修改立法的工作。

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