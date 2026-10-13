Министерство семьи, труда и социальной политики Польши не поддержало предложение ввести новый механизм индексации пенсионно-рентных выплат. Петицию об изменениях 7 января 2026 года подали Уполномоченному по правам человека Польши, который позднее передал ее в профильное ведомство, сообщает Interia.

Предложение отдельного показателя инфляции для пенсионеров

Автор петиции считает, что структура расходов пожилых людей отличается от расходов населения трудоспособного возраста. По ее аргументации, пенсионеры реже покупают товары, цены на которые снижаются, в частности современную электронику, и чаще тратят средства на лекарства, энергию и продукты питания.

Она предложила учитывать при индексации так называемую инфляцию пенсионеров — CPI-S, или Consumer Price Index for Seniors, — наряду со стандартным индексом потребительских цен CPI. В петиции также предлагалось учитывать экономический рост и рост заработных плат. Автор обратилась к Уполномоченному по правам человека с просьбой передать эти предложения компетентным органам.

По мнению автора петиции, нынешний подход может противоречить отдельным положениям Конституции Польши о равном обращении, охране здоровья и обязанности государства оказывать особую помощь пожилым людям.

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Позиция министерства

В министерстве заявили, что нынешняя система уже в значительной степени достигает целей, к которым стремится автор петиции. Установленный законом показатель индексации основывается на среднегодовом индексе цен на потребительские товары и услуги и увеличивается как минимум на 20% реального прироста средней заработной платы.

Ведомство также не согласилось с необходимостью введения отдельного показателя инфляции для пожилых людей. Там отметили, что инфляционная корзина для пенсионеров и получателей ренты носит модельный характер и основывается на структуре расходов этой группы. В то же время министерство подчеркнуло, что такую корзину следует регулярно обновлять в соответствии с фактическим поведением потребителей.

Согласно позиции ведомства, Конституция не определяет конкретный способ повышения выплат, а действующий механизм не ставился под сомнение в предыдущей практике Конституционного трибунала. Министерство добавило, что систему индексации постоянно мониторят, однако работа над изменениями в законодательство сейчас не ведется.

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