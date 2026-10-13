Ministerstwo Gospodarki Meksyku wprowadziło tymczasowe cło antydumpingowe w wysokości 68,60 dolara amerykańskiego na każdy rower dla dorosłych wyprodukowany w Chinach. Opłata weszła w życie 13 października 2026 roku i będzie obowiązywać przez sześć miesięcy, podczas gdy trwa dochodzenie, podaje The Rio Times.

Jakie rowery obejmuje cło

Decyzja dotyczy rowerów dla dorosłych z kołami o średnicy przekraczającej 20 cali, wyprodukowanych w Chinach. Rowery szosowe i wyścigowe, a także rowery elektryczne, nie są objęte tą sprawą.

Cło będzie pobierane również w przypadku dostaw rowerów przez kraje trzecie. Importerzy nie będą musieli go płacić, jeśli będą mogli potwierdzić, że towar został wyprodukowany poza Chinami. Rezolucję 28 września podpisał sekretarz gospodarki Meksyku Marcelo Ebrard, a stosować ją będzie ministerstwo finansów tego kraju.

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Dochodzenie i import z Chin

Dochodzenie antydumpingowe wszczęto po skardze złożonej 11 kwietnia 2025 roku przez Krajowe Stowarzyszenie Producentów Rowerów ANAFABI oraz cztery meksykańskie firmy. Ministerstwo ustaliło marżę dumpingu na poziomie 261,71 dolara na rower, jednak wybrało niższą stawkę 68,60 dolara, którą uznało za wystarczającą do przywrócenia uczciwej konkurencji.

Zgodnie z rezolucją chińskie rowery były w 2023 roku sprzedawane o 37% taniej niż meksykańskie, a w 2024 roku — o 27% taniej. W latach 2022–2024 produkcja meksykańskich firm spadła o 34%, a liczba miejsc pracy — o 29%.

Chiny zapewniły w 2024 roku 95% importu rowerów dla dorosłych do Meksyku. Nowe cło będzie płacone dodatkowo do ogólnej 35-procentowej taryfy importowej na chińskie rowery, wprowadzonej w kwietniu 2026 roku. Ostateczna stawka nie została jeszcze ustalona: może zostać zmieniona lub zniesiona po zakończeniu dochodzenia.

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