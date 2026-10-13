Министерство экономики Мексики ввело временную антидемпинговую пошлину в размере 68,60 доллара США на каждый взрослый велосипед, произведенный в Китае. Сбор вступил в силу 13 октября 2026 года и будет действовать шесть месяцев, пока продолжается расследование, сообщает The Rio Times.

Какие велосипеды подпадают под действие пошлины

Решение касается взрослых велосипедов с колесами диаметром более 20 дюймов, произведенных в Китае. Шоссейные и гоночные велосипеды, а также электровелосипеды в это дело не входят.

Пошлина будет взиматься и в случае поставок велосипедов через третьи страны. Импортеры не будут платить ее, если смогут подтвердить, что товар был произведен за пределами Китая. Резолюцию 28 сентября подписал секретарь экономики Мексики Марсело Эбрард, а применять ее будет министерство финансов страны.

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Расследование и импорт из Китая

Антидемпинговое расследование начали после жалобы Национальной ассоциации производителей велосипедов ANAFABI и четырех мексиканских компаний, поданной 11 апреля 2025 года. Министерство определило демпинговую маржу на уровне 261,71 доллара на велосипед, однако выбрало более низкую ставку в 68,60 доллара, которую сочло достаточной для восстановления честной конкуренции.

Согласно резолюции, китайские велосипеды продавались в 2023 году на 37% дешевле мексиканских, а в 2024 году — на 27% дешевле. В 2022–2024 годах производство мексиканских компаний сократилось на 34%, а число рабочих мест — на 29%.

Китай обеспечил 95% импорта взрослых велосипедов в Мексику в 2024 году. Новая пошлина будет уплачиваться дополнительно к общей 35-процентной импортной пошлине на китайские велосипеды, установленной в апреле 2026 года. Окончательная ставка еще не определена: ее могут изменить или отменить после завершения расследования.

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