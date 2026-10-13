墨西哥经济部对每辆中国制造的成人自行车实施68.60美元的临时反倾销税。该税于2026年10月13日生效，在调查持续期间将实施六个月，The Rio Times报道。

哪些自行车被纳入征税范围

该决定适用于中国制造、车轮直径超过20英寸的成人自行车。公路自行车、赛车以及电动自行车不属于本案范围。

即使自行车经由第三国供应，也将征收该税。若进口商能够证明商品在中国境外制造，则无需缴纳该税。墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德于9月28日签署了该决议，墨西哥财政部将负责执行。

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调查与从中国进口

反倾销调查是在国家自行车制造商协会ANAFABI和四家墨西哥公司于2025年4月11日提出申诉后启动的。该部确定每辆自行车的倾销幅度为261.71美元，但选择了较低的68.60美元税率，认为这足以恢复公平竞争。

根据该决议，2023年中国自行车的售价比墨西哥自行车低37%，2024年低27%。2022年至2024年间，墨西哥公司的产量下降34%，就业岗位数量下降29%。

2024年，中国占墨西哥成人自行车进口量的95%。新税将额外叠加于2026年4月设定的对中国自行车征收的35%一般进口关税。最终税率尚未确定：调查结束后可能调整或取消。

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