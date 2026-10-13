Мексика ввела антидемпінгове мито $68,60 на китайські велосипеди — The Rio Times

Міністерство економіки Мексики запровадило тимчасове антидемпінгове мито у розмірі 68,60 долара США на кожен дорослий велосипед, виготовлений у Китаї. Збір набув чинності 13 жовтня 2026 року та діятиме шість місяців, поки триває розслідування, повідомляє The Rio Times.

Які велосипеди охоплює мито

Рішення стосується дорослих велосипедів із колесами діаметром понад 20 дюймів, виготовлених у Китаї. Шосейні та гоночні велосипеди, а також електровелосипеди до цієї справи не входять.

Мито стягуватимуть і в разі постачання велосипедів через треті країни. Імпортери не сплачуватимуть його, якщо зможуть підтвердити, що товар був виготовлений поза межами Китаю. Резолюцію 28 вересня підписав секретар економіки Мексики Марсело Ебрард, а застосовуватиме її Міністерство фінансів країни.

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Розслідування та імпорт із Китаю

Антидемпінгове розслідування розпочали після скарги Національної асоціації виробників велосипедів ANAFABI та чотирьох мексиканських компаній, поданої 11 квітня 2025 року. Міністерство визначило демпінгову маржу на рівні 261,71 долара на велосипед, однак обрало нижчу ставку у 68,60 долара, яку визнало достатньою для відновлення чесної конкуренції.

За даними резолюції, у 2023 році китайські велосипеди продавалися на 37% дешевше за мексиканські, а у 2024 році — на 27% дешевше. У 2022–2024 роках виробництво мексиканських компаній скоротилося на 34%, а кількість робочих місць — на 29%.

Китай у 2024 році забезпечив 95% імпорту дорослих велосипедів до Мексики. Нове мито сплачуватимуть додатково до загального 35-відсоткового імпортного тарифу на китайські велосипеди, встановленого у квітні 2026 року. Остаточну ставку ще не визначили: її можуть змінити або скасувати після завершення розслідування.

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