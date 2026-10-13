W Libanie wojsko przejęło około 200 kg materiałów wybuchowych w północno-wschodnim rejonie Hermel. Jak podaje Asharq Al-Awsat, materiały wybuchowe zapakowano w worki i przygotowywano do przemytu z Syrii do Libanu. Armia libańska oświadczyła, że po wykryciu ładunku przemytnicy uciekli z powrotem na terytorium Syrii.

Materiały wybuchowe transportowano przez nielegalne przejście

Przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości powiedział AFP, że chodziło o materiały wybuchowe C4. Według niego były one przewożone na mule przez nielegalne przejście graniczne w miejscowości Kasr. To już trzeci komunikat armii libańskiej o przejęciu materiałów wybuchowych od początku października.

Wcześniej w tym miesiącu wojsko informowało również o przejęciu około 245 kg trotylu, czterech urządzeń wybuchowych, ośmiu detonatorów oraz przewodów elektrycznych do nich. Według armii ten ładunek także próbowano przemycić z Syrii do Libanu, a osoby zamieszane w przemyt uciekły w kierunku Syrii.

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Zatrzymania w drodze do Bejrutu

Kilka dni wcześniej służby bezpieczeństwa zatrzymały na punkcie kontrolnym Dahr al-Bajdar dwóch podejrzewanych członków wspieranej przez Iran grupy Hezbollah, którzy zmierzali do Bejrutu. Przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości powiedział AFP, że przewozili około pół tony materiałów wybuchowych: 250 kg trotylu i 250 kg C4.

Premier Libanu Nawaf Salam potwierdził, że ciężarówkę z setkami kilogramów materiałów wybuchowych, w tym C4, zatrzymano kilka dni wcześniej w Dahr al-Bajdar. Oświadczył, że władze nie będą pobłażliwe podczas śledztwa i ustalania wszystkich osób zaangażowanych w tę operację. Salam zapowiedział również zdecydowaną reakcję na nielegalne przechowywanie, transportowanie lub używanie broni poza ramami prawa.

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