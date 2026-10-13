В Ливане военные изъяли около 200 кг взрывчатых веществ в северо-восточном районе Хермель. По данным Asharq Al-Awsat, взрывчатку расфасовали в мешки и готовили к контрабандной перевозке из Сирии в Ливан. Ливанская армия заявила, что после обнаружения груза контрабандисты скрылись обратно на сирийской территории.

Взрывчатку перевозили через незаконный переход

Судебный чиновник сообщил AFP, что речь шла о взрывчатке C4. По его словам, ее перевозили на муле через незаконный пограничный переход в городе Каср. Это уже третье сообщение ливанской армии об изъятии взрывчатых веществ с начала октября.

Ранее в этом месяце военные также сообщали об изъятии примерно 245 кг тротила, четырех взрывных устройств, восьми детонаторов и электрических проводов к ним. По данным армии, этот груз также пытались переправить из Сирии в Ливан, а причастные к контрабанде скрылись в направлении Сирии.

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Задержания по пути в Бейрут

За несколько дней до этого силовики задержали на контрольно-пропускном пункте Дахр-эль-Байдар двух подозреваемых членов поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла», направлявшихся в Бейрут. Судебный чиновник сообщил AFP, что они перевозили около полутонны взрывчатки: 250 кг тротила и 250 кг C4.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам подтвердил, что грузовик с сотнями килограммов взрывчатых веществ, в том числе C4, остановили несколько дней назад в Дахр-эль-Байдаре. Он заявил, что власти не будут проявлять снисходительность при расследовании и установлении всех причастных к этой операции. Салам также пообещал решительно реагировать на незаконное хранение, перевозку или использование оружия вне правовых рамок.

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