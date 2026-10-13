Армія Лівану вилучила 200 кг вибухівки на кордоні із Сирією — Asharq Al-Awsat

У Лівані військові вилучили близько 200 кг вибухових речовин у північно-східному районі Гермель. За повідомленням Asharq Al-Awsat, вибухівку розфасували в мішки та готували до контрабандного переміщення із Сирії до Лівану. Ліванська армія заявила, що контрабандисти після виявлення вантажу втекли назад на сирійську територію.

Вибухівку перевозили через незаконний перехід

Судовий посадовець повідомив AFP, що йшлося про вибухівку C4. За його словами, її перевозили мулом через незаконний прикордонний перехід у місті Каср. Це вже третє повідомлення ліванської армії про вилучення вибухових речовин від початку жовтня.

Раніше цього місяця військові також повідомляли про вилучення приблизно 245 кг тротилу, чотирьох вибухових пристроїв, восьми детонаторів та електричних проводів для них. За даними армії, цей вантаж також намагалися переправити із Сирії до Лівану, а причетні до контрабанди втекли у напрямку Сирії.

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Затримання на шляху до Бейрута

За кілька днів до цього силовики затримали на контрольно-пропускному пункті Дахр-ель-Байдар двох підозрюваних членів підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла», які прямували до Бейрута. Судовий посадовець повідомив AFP, що вони перевозили близько пів тонни вибухівки: 250 кг тротилу та 250 кг C4.

Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам підтвердив, що вантажівку з сотнями кілограмів вибухових речовин, зокрема C4, зупинили кілька днів тому в Дахр-ель-Байдарі. Він заявив, що влада не буде поблажливою під час розслідування та встановлення всіх причетних до цієї операції. Салам також пообіцяв рішуче реагувати на незаконне зберігання, перевезення або використання зброї поза правовими межами.

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