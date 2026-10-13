黎巴嫩军方在东北部赫尔梅尔地区缴获约200公斤爆炸物。据Asharq Al-Awsat报道，这些爆炸物被装入袋中，准备从叙利亚走私运往黎巴嫩。黎巴嫩军方表示，货物被发现后，走私者逃回了叙利亚境内。

爆炸物经由非法通道运输

一名司法官员向法新社表示，涉案爆炸物为C4。该官员称，这些爆炸物通过卡斯尔镇的一处非法边境通道由骡子运输。这是自10月初以来，黎巴嫩军方第三次通报缴获爆炸物。

本月早些时候，军方还通报缴获约245公斤TNT、4个爆炸装置、8个雷管及其电线。据军方称，这批货物也曾试图从叙利亚运往黎巴嫩，参与走私者则逃往叙利亚方向。

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前往贝鲁特途中被捕

几天前，安全部队在达赫尔·巴伊达尔检查站拘留了两名疑似伊朗支持的真主党组织成员，当时他们正前往贝鲁特。一名司法官员向法新社表示，他们运输了约半吨爆炸物：250公斤TNT和250公斤C4。

黎巴嫩总理纳瓦夫·萨拉姆证实，一辆载有数百公斤爆炸物、包括C4的卡车数日前在达赫尔·巴伊达尔被拦截。他表示，当局在调查并查明所有参与此次行动的人员时不会宽容。萨拉姆还承诺，将坚决应对在法律框架之外非法储存、运输或使用武器的行为。

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