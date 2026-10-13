W Szwecji przedstawiciele partii Szwedzcy Demokraci pod koniec września 2023 roku na cztery dni zaprzestali uzgadniania spraw rządowych, domagając się włączenia uzgodnionych z nimi zapisów do dyrektywy dotyczącej zezwoleń na pobyt stały. Wynika to z książki L'Amour Toujours dziennikarzy Svenska Dagbladet Maggie Strömberg i Torbjörna Nilssona, informuje The Local Sweden.

Blokowanie uzgodnień

Według publikacji konflikt wybuchł po tym, jak niepolityczni urzędnicy komórek migracyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości zredagowali projekt dyrektywy dotyczącej dochodzenia zaplanowanego w dwóch etapach. Przewidywało ono najpierw stopniowe odchodzenie od zezwoleń na pobyt stały dla przyszłych wnioskodawców, a następnie cofnięcie już wydanych zezwoleń.

Jak twierdzi książka, przedstawiciel Szwedzkich Demokratów Erik Larsson powiedział koledze z Partii Umiarkowanej, że z projektu usunięto zapisy, o które partia długo walczyła. Następnie Gustav Gellerbrant, szef przedstawicieli Szwedzkich Demokratów w strukturach rządowych, ogłosił całkowitą blokadę uzgodnień dokumentów i decyzji wymagających zgody partii.

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Uczestnicy blokady domagali się zwołania posiedzenia rządu i zatwierdzenia dyrektywy dokładnie w wersji uzgodnionej z nimi. Według książki przedstawiciele partii w parlamencie i radzie koordynacyjnej świętowali w tym czasie Oktoberfest w lokalu piwnym Bierhaus w sztokholmskiej dzielnicy Vasastan. 2 października 2023 roku partie rządowe zatwierdziły tekst, którego domagali się Szwedzcy Demokraci, po czym blokada się zakończyła.

Spór w 2026 roku

Drugi konflikt wokół tej inicjatywy trwał osiem tygodni w styczniu i lutym 2026 roku. Do tego czasu upubliczniono propozycję cofnięcia od 100 tysięcy do 180 tysięcy zezwoleń na pobyt stały. Według The Local Sweden skrytykowały ją sądy, organy państwowe, czołowi prawnicy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z książką przedstawiciel Partii Umiarkowanej Per Clareus zaproponował przeprowadzenie dodatkowego dochodzenia w sprawie propozycji, a Gellerbrant nazwał to naruszeniem ustaleń. Jego stanowisko poparł lider Szwedzkich Demokratów Jimmie Åkesson. Åkesson powiedział później stacji SVT, że jest gotów odłożyć ustawę na okres po wyborach. 6 marca rząd na konferencji prasowej obiecał rozwiązać problem deportacji nastolatków, a jednocześnie ogłosił przeniesienie ustawy o cofnięciu zezwoleń na pobyt stały na okres po wyborach.

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