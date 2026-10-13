Lokalne rady w Anglii ostrzegają przed ryzykiem „katastrofalnych” długów z powodu gwałtownego wzrostu kosztów wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. Według prognozy County Councils Network w ciągu najbliższych 18 miesięcy wartość takich zobowiązań może wzrosnąć do rekordowych 10 mld funtów, podaje The Guardian.

Rząd wcześniej spłacił ponad 5 mld funtów historycznych długów rad związanych ze wsparciem SEND. Jednak władze lokalne oczekują, że już do kwietnia ponownie zgromadzą zobowiązania w tej samej wysokości, a do 2028 roku mogą one się podwoić.

Wzrost liczby wniosków

Głównym czynnikiem jest wzrost liczby wniosków o plany edukacji, opieki zdrowotnej i opieki społecznej — EHCP. Są to dokumenty prawne uzgadniane przez władze lokalne i rodziny; określają one pomoc potrzebną dzieciom i młodym ludziom do 25. roku życia oraz mogą zapewniać dodatkowe finansowanie lub miejsca w szkołach specjalnych.

W styczniu liczba młodych ludzi z takimi planami osiągnęła 718 tys., czyli o 12,5% więcej niż rok wcześniej. Był to największy roczny wzrost od wprowadzenia EHCP w 2014 roku. Kolejne 1,3 mln młodych ludzi ma zidentyfikowane specjalne potrzeby edukacyjne.

County Councils Network uważa, że przyspieszenie składania wniosków może być częściowo związane z dążeniem rodziców i szkół do uzyskania wsparcia przed wejściem w życie rządowych zmian w systemie SEND. Reforma przewiduje stopniowe przejście do bardziej inkluzywnego modelu wsparcia w szkołach ogólnodostępnych, w którym zapotrzebowanie na EHCP może potencjalnie się zmniejszyć.

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Ryzyko dla budżetów rad

Obecnie długi SEND nie są wykazywane w bilansach samorządów dzięki specjalnemu mechanizmowi uzgodnionemu ze Skarbem Państwa. Ma on wygasnąć w kwietniu 2028 roku. Rady twierdzą, że bez rządowych gwarancji rekompensaty przyszłych nadmiernych wydatków część z nich ryzykuje utratę zdolności finansowej.

Ministrowie zgodzili się spłacić 90% długów angielskich rad wyższego szczebla nagromadzonych do marca 2026 roku. Jednocześnie mechanizm pokrywania przyszłych zobowiązań nie został jeszcze określony. Rząd oświadczył, że dalsze wsparcie będzie „odpowiednie i proporcjonalne”, ale nie nieograniczone.

Według wewnętrznych raportów władz lokalnych kilka rad prognozuje nadmierne wydatki przekraczające 100 mln funtów tylko w latach 2026–2027. Rada hrabstwa Hampshire oczekuje w tym roku deficytu w wysokości 200 mln funtów. Wśród innych rad wymienionych w prognozach są Surrey, East Sussex, Kent, Worcestershire i Norfolk.

Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że system SEND już znajdował się pod znaczną presją, a liczba wniosków o EHCP i deficyty będą rosły do czasu pełnego wdrożenia reform. Władze poinformowały także o inwestycjach w dostęp do specjalistów, w tym terapeutów mowy i języka, oraz obiecały ogłosić szczegóły dalszego wsparcia dla rad do marca 2028 roku.

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