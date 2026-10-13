Ради Англії прогнозують £10 млрд боргів до 2028 року — The Guardian

Місцеві ради Англії попереджають про ризик «катастрофічних» боргів через стрімке зростання витрат на підтримку дітей з особливими освітніми потребами та інвалідністю. За прогнозом County Councils Network, протягом найближчих 18 місяців сума таких зобов’язань може зрости до рекордних £10 млрд, повідомляє The Guardian.

Уряд раніше погасив понад £5 млрд історичних боргів рад, пов’язаних із підтримкою SEND. Однак місцева влада очікує, що вже до квітня знову накопичить зобов’язання на таку саму суму, а до 2028 року вони можуть подвоїтися.

Зростання кількості заяв

Основним чинником є збільшення кількості заяв на плани освіти, охорони здоров’я та догляду — EHCP. Це юридичні документи, які узгоджують місцеві органи влади та сім’ї; вони визначають необхідну допомогу дітям і молодим людям віком до 25 років та можуть забезпечувати додаткове фінансування або місця у спеціальних школах.

У січні кількість молодих людей з такими планами сягнула 718 тисяч, що на 12,5% більше, ніж роком раніше. Це найбільше річне зростання від запровадження EHCP у 2014 році. Ще 1,3 млн молодих людей мають визначені особливі освітні потреби.

У County Councils Network вважають, що прискорення подання заяв частково може бути пов’язане з прагненням батьків і шкіл оформити підтримку до набуття чинності урядовими змінами в системі SEND. Реформа передбачає поступовий перехід до більш інклюзивної моделі підтримки в загальноосвітніх школах, за якої потреба в EHCP потенційно зменшиться.

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Ризик для бюджетів рад

Нині борги за SEND не відображаються у балансах муніципалітетів завдяки спеціальному механізму, погодженому з Міністерством фінансів. Його дія має завершитися у квітні 2028 року. Ради заявляють, що без урядових гарантій компенсації майбутніх перевитрат частина з них ризикує втратити фінансову спроможність.

Міністри погодилися сплатити 90% боргів англійських рад верхнього рівня, накопичених до березня 2026 року. Водночас механізм покриття майбутніх зобов’язань ще не визначений. Уряд заявив, що подальша підтримка буде «належною та пропорційною», але не необмеженою.

За внутрішніми звітами місцевої влади, кілька рад прогнозують перевитрати понад £100 млн лише у 2026–2027 роках. Рада графства Гемпшир очікує дефіцит у £200 млн цього року. Серед інших рад, згаданих у прогнозах, — Суррей, Східний Сассекс, Кент, Вустершир і Норфолк.

Уряд Великої Британії заявив, що система SEND уже перебувала під значним навантаженням, а кількість заяв на EHCP та дефіцити зростатимуть до повного впровадження реформ. Влада також повідомила про інвестиції у доступ до фахівців, зокрема логопедів, і пообіцяла оголосити деталі подальшої підтримки рад до березня 2028 року.

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