英格兰地方议会警告称，由于支持有特殊教育需求和残障儿童的成本快速上升，可能出现“灾难性”债务。根据郡议会网络的预测，未来18个月内，这类负债可能增至创纪录的100亿英镑，《卫报》报道。

政府此前已偿还超过50亿英镑与SEND支持相关的地方议会历史债务。然而，地方当局预计，到4月将再次累积同等规模的负债，到2028年这些负债可能翻倍。

申请数量增长

主要因素是教育、健康和照护计划——EHCP申请数量增加。这些是由地方当局和家庭协商制定的法律文件；文件明确25岁以下儿童和年轻人所需的帮助，并可提供额外资金或特殊学校学位。

今年1月，拥有此类计划的年轻人数量达到71.8万，比一年前增长12.5%。这是自2014年推出EHCP以来最大的年度增幅。另有130万年轻人被认定具有特殊教育需求。

郡议会网络认为，申请加速提交的部分原因可能是家长和学校希望在政府对SEND体系的改革生效前获得支持。该改革计划逐步转向在普通学校提供更具包容性的支持模式，在这一模式下，对EHCP的需求可能会减少。

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对议会预算的风险

目前，得益于与财政部商定的一项特殊机制，SEND债务未被反映在地方政府的资产负债表中。该机制将于2028年4月到期。议会表示，如果政府不保证补偿未来的超支，其中一些议会可能失去财务偿付能力。

大臣们同意支付截至2026年3月英格兰上层级议会累积债务的90%。与此同时，覆盖未来负债的机制尚未确定。政府表示，进一步支持将是“适当且相称的”，但不会是无限的。

根据地方当局内部报告，数个议会预计仅在2026至2027年就会出现超过1亿英镑的超支。汉普郡议会预计今年将出现2亿英镑的赤字。预测中提及的其他议会包括萨里、东萨塞克斯、肯特、伍斯特郡和诺福克。

英国政府表示，SEND体系已经承受巨大压力，在改革全面实施前，EHCP申请数量和赤字将继续增长。当局还称，已投资改善获得专业人员服务的渠道，包括言语和语言治疗师，并承诺将在2028年3月前公布对议会进一步支持的细节。

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