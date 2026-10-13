Местные советы Англии предупреждают о риске «катастрофических» долгов из-за стремительного роста расходов на поддержку детей с особыми образовательными потребностями и инвалидностью. Согласно прогнозу County Councils Network, в течение ближайших 18 месяцев сумма таких обязательств может вырасти до рекордных £10 млрд, сообщает The Guardian.

Правительство ранее погасило более £5 млрд исторических долгов советов, связанных с поддержкой SEND. Однако местные власти ожидают, что уже к апрелю вновь накопят обязательства на такую же сумму, а к 2028 году они могут удвоиться.

Рост числа заявлений

Основным фактором является увеличение числа заявлений на планы образования, здравоохранения и ухода — EHCP. Это юридические документы, которые согласовывают местные органы власти и семьи; они определяют необходимую помощь детям и молодым людям в возрасте до 25 лет и могут обеспечивать дополнительное финансирование или места в специальных школах.

В январе число молодых людей с такими планами достигло 718 тыс., что на 12,5% больше, чем годом ранее. Это самый большой годовой рост с момента введения EHCP в 2014 году. Еще у 1,3 млн молодых людей определены особые образовательные потребности.

В County Councils Network считают, что ускорение подачи заявлений частично может быть связано со стремлением родителей и школ оформить поддержку до вступления в силу правительственных изменений в системе SEND. Реформа предусматривает постепенный переход к более инклюзивной модели поддержки в общеобразовательных школах, при которой потребность в EHCP потенциально сократится.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риск для бюджетов советов

В настоящее время долги по SEND не отражаются в балансах муниципалитетов благодаря специальному механизму, согласованному с казначейством. Его действие должно завершиться в апреле 2028 года. Советы заявляют, что без правительственных гарантий компенсации будущих перерасходов часть из них рискует утратить финансовую состоятельность.

Министры согласились оплатить 90% долгов английских советов верхнего уровня, накопленных к марту 2026 года. В то же время механизм покрытия будущих обязательств еще не определен. Правительство заявило, что дальнейшая поддержка будет «надлежащей и пропорциональной», но не неограниченной.

Согласно внутренним отчетам местных властей, несколько советов прогнозируют перерасход более £100 млн только в 2026–2027 годах. Совет графства Хэмпшир ожидает дефицит в £200 млн в этом году. Среди других советов, упомянутых в прогнозах, — Суррей, Восточный Суссекс, Кент, Вустершир и Норфолк.

Правительство Великобритании заявило, что система SEND уже находилась под значительной нагрузкой, а число заявлений на EHCP и дефициты будут расти до полного внедрения реформ. Власти также сообщили об инвестициях в доступ к специалистам, в частности к логопедам, и пообещали объявить детали дальнейшей поддержки советов до марта 2028 года.

Читай нас в