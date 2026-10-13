Dwie osoby zginęły w Meksyku z powodu Simona i Rachel — Al Jazeera

W Meksyku co najmniej dwie osoby zginęły po tym, jak huragan Simon i posttropikalny cyklon Rachel spowodowały ulewne deszcze oraz rozległe powodzie w społecznościach na wybrzeżu Pacyfiku. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Gubernatorka stanu Guerrero Evelyn Salgado oświadczyła, że podczas huraganu zginął 71-letni mężczyzna: zawalił się na niego mur oporowy, który nie wytrzymał intensywnych opadów. Według agencji IRZA mężczyzna, którego rodzina nazwała Albino Moreno Jimenezem, karmił zwierzęta na zachodnich obrzeżach Chilpancingo, gdy spadł na niego mur.

Zaginieni w Dolnej Kalifornii

O kolejnej śmierci poinformowała gubernatorka stanu Dolna Kalifornia Marina del Pilar. Według niej dziewczyna zginęła w wyniku skutków Rachel, który na początku października osiągnął trzecią kategorię. Rachel dotarł na terytorium stanu już jako cyklon posttropikalny, a jego pozostałości następnie przesunęły się na północ przez Południową Kalifornię w USA.

W Dolnej Kalifornii co najmniej 10 osób uznaje się również za zaginione: ośmiu poszukuje się w Ensenadzie na wybrzeżu Pacyfiku, a kolejnych dwóch w rybackim miasteczku San Felipe na wybrzeżu Zatoki Kalifornijskiej. Gazeta La Jornada podała wyższe wstępne liczby — dwie ofiary śmiertelne i 11 zaginionych w stanie.

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Simon osłabł do drugiej kategorii

Simon, który od weekendu znajdował się w pobliżu meksykańskiego wybrzeża, do późnego poniedziałkowego poranka osłabł z czwartej do drugiej kategorii. Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru wynosiła około 155 km/h. Centrum huraganu znajdowało się około 115 km na zachód-południowy zachód od przylądka Cabo Corrientes w stanie Jalisco i przemieszczało się na zachód z prędkością około 3 km/h.

Synoptycy prognozowali możliwe wejście Simona na ląd w czwartek lub piątek. Dla zachodniego Meksyku utrzymano ostrzeżenia z powodu ryzyka osuwisk i niebezpiecznych fal. Eksperci dopuszczają, że liczba ofiar obu sztormów może wzrosnąć.

Sezon cyklonów tropikalnych w północno-wschodniej i środkowej części Pacyfiku stał się w tym roku rekordowy pod względem skumulowanej energii cyklonów. W regionie odnotowano już 21 nazwanych sztormów, a poprzedni rekord ustanowiony w 2018 roku został pobity.

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