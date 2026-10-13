У Мексиці двоє загинули через Саймон і Рейчел — Al Jazeera

У Мексиці щонайменше двоє людей загинули після того, як ураган Саймон і посттропічний циклон Рейчел спричинили зливи та масштабні повені в громадах на тихоокеанському узбережжі. Про це повідомляє Al Jazeera.

Губернаторка штату Герреро Евелін Сальгадо заявила, що під час урагану загинув 71-річний чоловік: на нього обвалилася підпірна стіна, яка не витримала інтенсивних опадів. За даними агентства IRZA, чоловік, якого родина назвала Альбіно Морено Хіменесом, годував тварин на західній околиці Чильпансінго, коли на нього впала стіна.

Зниклі безвісти в Нижній Каліфорнії

Ще про одну смерть повідомила губернаторка штату Нижня Каліфорнія Марина дель Пілар. За її словами, дівчина загинула через наслідки Рейчел, який на початку жовтня досяг третьої категорії. На територію штату Рейчел вийшов уже як посттропічний циклон, а його залишки згодом рушили на північ через Південну Каліфорнію у США.

У Нижній Каліфорнії також щонайменше 10 людей вважаються зниклими безвісти: вісьмох розшукують в Енсенаді на узбережжі Тихого океану, ще двох — у рибальському містечку Сан-Феліпе на узбережжі Каліфорнійської затоки. Газета La Jornada навела вищі попередні цифри — двоє загиблих і 11 зниклих безвісти у штаті.

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Саймон ослаб до другої категорії

Саймон, який із вихідних перебував поблизу мексиканського узбережжя, до пізнього ранку понеділка ослаб із четвертої до другої категорії. За даними Національного центру ураганів США, максимальна стала швидкість вітру сягала близько 155 км/год. Центр урагану перебував приблизно за 115 км на захід-південний захід від мису Кабо-Коррієнтес у штаті Халіско та зміщувався на захід зі швидкістю близько 3 км/год.

Синоптики прогнозували можливий вихід Саймона на суходіл у четвер або п’ятницю. Для західної Мексики зберігалися попередження через ризик зсувів і небезпечних хвиль. Експерти допускають, що кількість жертв обох штормів може зрости.

Сезон тропічних циклонів у північно-східній та центральній частинах Тихого океану цього року став рекордним за показником накопиченої енергії циклонів. У регіоні вже зафіксували 21 названий шторм, а попередній рекорд, встановлений у 2018 році, було перевершено.

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