墨西哥两人因西蒙和雷切尔丧生——半岛电视台

飓风西蒙和后热带气旋雷切尔在太平洋沿岸社区引发暴雨和大规模洪灾后，墨西哥至少有两人死亡。据半岛电视台报道。

格雷罗州州长埃维琳·萨尔加多表示，一名71岁男子在飓风期间死亡：一堵未能承受强降雨的挡土墙坍塌并砸中了他。据IRZA通讯社报道，这名被家人确认为阿尔比诺·莫雷诺·希门尼斯的男子，当时正在奇尔潘辛戈西郊喂养动物，墙体随即倒塌砸向他。

下加利福尼亚州失踪人员

下加利福尼亚州州长玛丽娜·德尔·皮拉尔还报告了另一人死亡。她表示，一名女孩因雷切尔造成的影响死亡；雷切尔于10月初达到三级。雷切尔登陆该州时已是后热带气旋，其残余随后向北穿过美国南加州。

在下加利福尼亚州，至少还有10人被视为失踪：其中8人在太平洋沿岸的恩塞纳达被搜寻，另有2人在加利福尼亚湾沿岸的渔镇圣费利佩失踪。报纸《La Jornada》给出了更高的初步数字——该州有2人死亡、11人失踪。

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西蒙减弱至二级

自周末以来一直位于墨西哥海岸附近的西蒙，到周一上午晚些时候已从四级减弱至二级。美国国家飓风中心的数据显示，最大持续风速约为155公里/小时。飓风中心位于哈利斯科州卡沃科连特斯角以西南偏西约115公里处，并以约3公里/小时的速度向西移动。

气象预报员预计，西蒙可能在周四或周五登陆。由于存在山体滑坡和危险海浪的风险，墨西哥西部的警报仍然有效。专家认为，两场风暴造成的死亡人数可能上升。

今年，东北太平洋和中太平洋的热带气旋季以累计气旋能量计已创下纪录。该地区已记录到21场获得命名的风暴，超过了2018年创下的此前纪录。

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