В Мексике двое погибли из-за Саймона и Рейчел — Al Jazeera

В Мексике по меньшей мере два человека погибли после того, как ураган Саймон и посттропический циклон Рейчел вызвали ливни и масштабные наводнения в населенных пунктах на тихоокеанском побережье. Об этом сообщает Al Jazeera.

Губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо заявила, что во время урагана погиб 71-летний мужчина: на него обрушилась подпорная стена, не выдержавшая интенсивных осадков. По данным агентства IRZA, мужчина, которого семья назвала Альбино Морено Хименесом, кормил животных на западной окраине Чильпансинго, когда на него упала стена.

Пропавшие без вести в Нижней Калифорнии

Еще об одной смерти сообщила губернатор штата Нижняя Калифорния Марина дель Пилар. По ее словам, девушка погибла из-за последствий Рейчел, который в начале октября достиг третьей категории. На территорию штата Рейчел вышел уже как посттропический циклон, а его остатки позднее двинулись на север через Южную Калифорнию в США.

В Нижней Калифорнии также как минимум 10 человек считаются пропавшими без вести: восьмерых разыскивают в Энсенаде на тихоокеанском побережье, еще двоих — в рыбацком городке Сан-Фелипе на побережье Калифорнийского залива. Газета La Jornada привела более высокие предварительные цифры — двое погибших и 11 пропавших без вести в штате.

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Саймон ослаб до второй категории

Саймон, находившийся у мексиканского побережья с выходных, к позднему утру понедельника ослаб с четвертой до второй категории. По данным Национального центра ураганов США, максимальная устойчивая скорость ветра достигала около 155 км/ч. Центр урагана находился примерно в 115 км к западу-юго-западу от мыса Кабо-Корриентес в штате Халиско и перемещался на запад со скоростью около 3 км/ч.

Синоптики прогнозировали возможный выход Саймона на сушу в четверг или пятницу. Для западной Мексики сохранялись предупреждения из-за риска оползней и опасных волн. Эксперты допускают, что число жертв обоих штормов может вырасти.

Сезон тропических циклонов в северо-восточной и центральной частях Тихого океана в этом году стал рекордным по показателю накопленной энергии циклонов. В регионе уже зафиксировали 21 именованный шторм, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2018 году.

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