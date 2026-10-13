W Wielkiej Brytanii rozpoczęto publiczne konsultacje dotyczące planu nagradzania sygnalistów przestępstw gospodarczych, w tym oszustw i łapownictwa. Zgodnie z nowymi propozycjami nagrodę będą mogły otrzymać osoby, które przekażą istotne i oryginalne informacje prowadzące do wyroku skazującego lub innych działań egzekucyjnych.

Model wzorowany na USA

Jak informuje TimesLIVE, brytyjskie Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych (SFO) opracowuje mechanizm nagród dla osób zgłaszających przestępstwa gospodarcze. Inicjatywa przybliża kraj do amerykańskiego modelu, w którym zachęty finansowe są wykorzystywane, aby skłaniać sygnalistów do przekazywania dowodów naruszeń.

Rząd proponuje finansowanie wypłat z grzywien nakładanych na firmy. Wysokość nagrody ma być ustalana jako część kwoty, którą uda się odzyskać. SFO oświadczyło, że popiera konsultacje, ponieważ od dawna wzywało do wprowadzenia systemu zachęt dla sygnalistów.

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Precedens podatkowy i zastrzeżenia krytyków

W ubiegłym roku urząd skarbowy HM Revenue & Customs uruchomił pierwszy w kraju system nagród wzorowany na USA. Przewiduje on wypłaty dla informatorów w wysokości do 30% podatków odzyskanych w dużych sprawach podatkowych.

Impulsem do zmiany podejścia były wyniki zagranicznych programów, przede wszystkim programu amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Według danych rządu obywatele Wielkiej Brytanii stanowią drugą co do liczebności grupę zagranicznych użytkowników tego amerykańskiego programu. W przeglądzie z lipca 2026 roku, prowadzonym przez Jonathana Fishera KC, wskazano, że Wielka Brytania traci cenne informacje, ponieważ sygnaliści zwracają się do amerykańskich organów, gdzie mogą otrzymać nagrodę finansową.

Jednocześnie krytycy uważają, że wypłaty mogą zachęcać do zgłoszeń podyktowanych osobistą korzyścią, a nie interesem publicznym. Jo Mackie, partnerka w kancelarii Michelmores, oświadczyła, że takie zachęty stwarzają pokusę nadużycia i mogą osłabić wewnętrzne zarządzanie korporacyjne.

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