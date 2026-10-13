英国已开始就一项奖励经济犯罪举报人的计划进行公众咨询，其中包括欺诈和贿赂。根据新提案，提供重要且原创信息、并促成有罪判决或其他执法行动的人将可获得奖励。

以美国为蓝本的模式

据TimesLIVE报道，英国严重欺诈办公室（SFO）正在为举报经济违法行为的人制定奖励机制。这项倡议使英国更接近美国模式，在该模式中，金融激励措施被用于鼓励举报人提供违规证据。

政府提议从对企业处以的罚款中为相关款项提供资金。奖励金额计划按可追回金额的一定比例确定。SFO表示支持此次咨询，因为该机构长期以来一直呼吁引入举报人激励计划。

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税务先例与批评者的警告

去年，英国税务海关总署（HM Revenue & Customs）推出了该国首个仿照美国的奖励制度。该制度规定，在重大税务案件中，可向举报人支付最高相当于追回税款30%的奖励。

国外项目的成果，尤其是美国证券交易委员会计划的成果，推动了这一做法的改变。根据政府数据，英国公民是该美国项目第二大海外用户群体。在由乔纳森·费舍尔KC主持的2026年7月审查中指出，英国正在失去有价值的信息，因为举报人转向美国机构，在那里他们可以获得经济奖励。

与此同时，批评者认为，相关付款可能会鼓励出于个人利益而非公共利益的举报。律师事务所Michelmores的合伙人乔·麦基表示，这类激励会造成道德风险，并可能削弱企业内部治理。

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