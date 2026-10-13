Британія обговорює винагороди викривачам шахрайства й хабарництва — TimesLIVE

У Великій Британії розпочали публічне обговорення плану винагороджувати викривачів економічних злочинів, зокрема шахрайства та хабарництва. За новими пропозиціями, винагороду зможуть отримати люди, які нададуть вагому й оригінальну інформацію, що приведе до обвинувального вироку або інших правозастосовних заходів.

Модель за зразком США

Як повідомляє TimesLIVE, британське Управління з боротьби із серйозним шахрайством (SFO) розробляє механізм винагород для людей, які повідомлятимуть про економічні правопорушення. Ініціатива наближає країну до американської моделі, де фінансові стимули використовують, щоб заохотити викривачів передавати докази порушень.

Уряд пропонує фінансувати виплати за рахунок штрафів, накладених на компанії. Розмір винагороди планують визначати як частку від суми, яку вдасться стягнути. У SFO заявили, що підтримують консультації, оскільки давно закликали запровадити схему стимулювання викривачів.

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Податковий прецедент і застереження критиків

Торік податкова служба HM Revenue & Customs запустила першу у країні систему винагород за зразком США. Вона передбачає виплати інформаторам до 30% від податків, повернених у великих податкових справах.

Поштовхом до зміни підходу стали результати іноземних програм, передусім схеми Комісії з цінних паперів і бірж США. За даними уряду, громадяни Великої Британії є другою за чисельністю групою закордонних користувачів цієї американської програми. У липневому огляді 2026 року під керівництвом Джонатана Фішера KC зазначалося, що Британія втрачає цінну інформацію, оскільки викривачі звертаються до американських органів, де можуть отримати фінансову винагороду.

Водночас критики вважають, що виплати можуть заохочувати повідомлення, продиктовані особистою вигодою, а не суспільним інтересом. Партнерка юридичної фірми Michelmores Джо Маккі заявила, що такі стимули створюють моральний ризик і можуть послабити внутрішнє корпоративне управління.

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