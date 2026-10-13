В Великобритании начали публичное обсуждение плана по вознаграждению разоблачителей экономических преступлений, в частности мошенничества и взяточничества. Согласно новым предложениям, вознаграждение смогут получить люди, предоставившие существенную и оригинальную информацию, которая приведёт к обвинительному приговору или другим правоприменительным мерам.

Модель по образцу США

Как сообщает TimesLIVE, британское Управление по борьбе с серьёзным мошенничеством (SFO) разрабатывает механизм вознаграждений для людей, сообщающих об экономических правонарушениях. Инициатива приближает страну к американской модели, в которой финансовые стимулы используются для поощрения разоблачителей передавать доказательства нарушений.

Правительство предлагает финансировать выплаты за счёт штрафов, наложенных на компании. Размер вознаграждения планируют определять как долю от суммы, которую удастся взыскать. В SFO заявили, что поддерживают консультации, поскольку давно призывали ввести схему стимулирования разоблачителей.

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Налоговый прецедент и предостережения критиков

В прошлом году налоговая служба HM Revenue & Customs запустила первую в стране систему вознаграждений по образцу США. Она предусматривает выплаты информаторам до 30% от налогов, возвращённых в крупных налоговых делах.

Толчком к изменению подхода стали результаты зарубежных программ, прежде всего схемы Комиссии по ценным бумагам и биржам США. По данным правительства, граждане Великобритании являются второй по численности группой зарубежных пользователей этой американской программы. В обзоре за июль 2026 года под руководством Джонатана Фишера KC отмечалось, что Британия теряет ценную информацию, поскольку разоблачители обращаются в американские органы, где могут получить финансовое вознаграждение.

В то же время критики считают, что выплаты могут поощрять сообщения, продиктованные личной выгодой, а не общественным интересом. Партнёр юридической фирмы Michelmores Джо Макки заявила, что такие стимулы создают моральный риск и могут ослабить внутреннее корпоративное управление.

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