В США администрация президента Дональда Трампа предложила исключить из переписи населения 2030 года неграждан, не имеющих статуса постоянного резидента. Изменение может повлиять на распределение мест в Палате представителей и распределение федерального финансирования, сообщает CNBC.

Проект правила, обнародованный в сентябре, предусматривает исключение из подсчета миллионов людей без грин-карт, в том числе обладателей студенческих виз, лиц с временным защищенным статусом, беженцев и просителей убежища. Общественность может подавать комментарии к документу до 2 ноября — за день до дня выборов.

Возможные изменения в представительстве

Критики инициативы, среди которых демократы в Конгрессе и правозащитные организации, считают, что она противоречит положениям 14-й поправки к Конституции США о распределении представителей между штатами по численности всех лиц. Старший директор по вопросам переписи и равенства данных организации Leadership Conference on Civil and Human Rights Мита Ананд заявила, что правило, скорее всего, будет оспорено в суде.

Сторонники изменения, в том числе отдельные республиканцы в Конгрессе, утверждают, что подсчет всех жителей страны поощряет незаконную иммиграцию и меняет политический вес штатов. Конгрессмен Эндрю Клайд представил законопроект о перераспределении мест в Конгрессе до выборов 2028 года без учета неграждан и о добавлении вопроса о гражданстве в перепись населения 2030 года. У документа 42 соавтора-республиканца.

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Вопросы о статусе и данных о расе

В предложении указано, что Бюро переписи населения рассматривает использование административных записей для проверки правового статуса людей, учитываемых при распределении представителей. Ведомство также может добавить в краткую анкету переписи вопрос об иммиграционном статусе.

Кроме того, проект предусматривает прекращение сбора сведений о расе и этническом происхождении в краткой форме анкеты. Такие данные используются для контроля за соблюдением законов, запрещающих расовую дискриминацию. Ананд считает, что вопрос об иммиграционном статусе может снизить уровень ответов, а проверка по административным данным — привести к ошибочному неучету людей с законным статусом.

Согласно анализу The New York Times, который приводит CNBC, изменение могло бы лишить Флориду, Род-Айленд и Техас по одному месту в Палате представителей, тогда как Миннесота, Огайо и Орегон могли бы получить по одному дополнительному представителю. Критики также предупреждают о возможном сокращении финансирования программ Medicaid, продовольственной помощи SNAP, медицинского страхования детей и Head Start.

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