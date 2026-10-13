在美国，唐纳德·特朗普总统的政府提议将没有永久居民身份的非公民排除在2030年人口普查之外。这一变化可能影响众议院席位分配和联邦资金分配，CNBC报道。

9月公布的规则草案规定，将数百万没有绿卡的人排除在统计之外，其中包括学生签证持有人、拥有临时保护身份者、难民和寻求庇护者。公众可在11月2日前就该文件提交意见——该日期为选举日前一天。

代表权可能发生的变化

该倡议的批评者，包括国会民主党人和人权组织，认为它与美国宪法第十四修正案中按照所有人员数量在各州之间分配代表的规定相抵触。民权与人权领导会议组织负责人口普查和数据公平事务的高级主任米塔·阿南德表示，该规则很可能会在法院受到挑战。

这一变化的支持者，包括国会中的一些共和党人，称统计该国所有居民会鼓励非法移民，并改变各州的政治权重。联邦众议员安德鲁·克莱德提出了一项法案，要求在2028年选举前重新分配国会席位时不计入非公民，并在2030年人口普查中加入公民身份问题。该文件有42名共和党共同提案人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于身份和种族数据的问题

提案指出，人口普查局正在考虑使用行政记录来核实为席位分配而被统计人员的合法身份。该机构还可能在人口普查简表问卷中加入有关移民身份的问题。

此外，草案规定停止在简表问卷中收集有关种族和族裔的信息。这些数据用于监督禁止种族歧视法律的遵守情况。阿南德认为，关于移民身份的问题可能降低回复率，而通过行政数据进行核验可能导致具有合法身份的人被错误遗漏。

根据CNBC援引《纽约时报》的分析，这一变化可能使佛罗里达州、罗得岛州和得克萨斯州各失去一个众议院席位，而明尼苏达州、俄亥俄州和俄勒冈州则可能各获得一名额外代表。批评者还警告，医疗补助计划、SNAP食品援助、儿童医疗保险和启蒙计划的资金可能会被削减。

关注我们在