W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa zaproponowała wykluczenie ze spisu ludności w 2030 roku nieobywateli, którzy nie mają statusu stałego rezydenta. Zmiana może wpłynąć na podział miejsc w Izbie Reprezentantów i dystrybucję federalnego finansowania, informuje CNBC.

Projekt przepisów, opublikowany we wrześniu, przewiduje wykluczenie z liczenia milionów osób bez zielonych kart, w tym posiadaczy wiz studenckich, osób z tymczasowym statusem ochronnym, uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Społeczeństwo może składać uwagi do dokumentu do 2 listopada — na dzień przed dniem wyborów.

Możliwe zmiany w reprezentacji

Krytycy inicjatywy, w tym demokraci w Kongresie oraz organizacje praw człowieka, uważają, że jest ona sprzeczna z postanowieniami 14. poprawki do Konstytucji USA dotyczącymi podziału przedstawicieli między stany według liczby wszystkich osób. Mita Anand, starsza dyrektorka ds. spisu ludności i równości danych w organizacji Leadership Conference on Civil and Human Rights, oświadczyła, że przepis najprawdopodobniej zostanie zaskarżony w sądzie.

Zwolennicy zmiany, w tym niektórzy republikanie w Kongresie, twierdzą, że liczenie wszystkich mieszkańców kraju zachęca do nielegalnej imigracji i zmienia polityczną wagę stanów. Kongresmen Andrew Clyde przedstawił projekt ustawy o ponownym podziale miejsc w Kongresie przed wyborami w 2028 roku bez uwzględniania nieobywateli oraz o dodaniu pytania o obywatelstwo do spisu ludności w 2030 roku. Dokument ma 42 republikańskich współautorów.

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Pytania o status i dane dotyczące rasy

W propozycji wskazano, że Biuro Spisu Ludności rozważa wykorzystanie rejestrów administracyjnych do weryfikacji statusu prawnego osób uwzględnianych przy podziale miejsc. Urząd może także dodać do krótkiego kwestionariusza spisowego pytanie o status imigracyjny.

Ponadto projekt przewiduje zaprzestanie zbierania w krótkim formularzu kwestionariusza informacji o rasie i pochodzeniu etnicznym. Dane te są wykorzystywane do monitorowania przestrzegania przepisów zakazujących dyskryminacji rasowej. Anand uważa, że pytanie o status imigracyjny może obniżyć wskaźnik odpowiedzi, a weryfikacja na podstawie danych administracyjnych może prowadzić do błędnego pomijania osób o legalnym statusie.

Według analizy „The New York Times”, cytowanej przez CNBC, zmiana mogłaby pozbawić Florydę, Rhode Island i Teksas po jednym miejscu w Izbie Reprezentantów, podczas gdy Minnesota, Ohio i Oregon mogłyby uzyskać po jednym dodatkowym przedstawicielu. Krytycy ostrzegają także przed możliwym ograniczeniem finansowania programów Medicaid, pomocy żywnościowej SNAP, ubezpieczenia zdrowotnego dzieci i Head Start.

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