Brytyjska firma MARSS podpisała z Kuwejtem kontrakt o wartości 370 mln funtów szterlingów, czyli 489 mln dolarów, na dostawę ogólnokrajowego systemu przeciwdronowego. Kompleks przewiduje w szczególności wykorzystanie kinetycznych przechwytujących pocisków do zwalczania celów, informuje AeroTime.

Sensorzy dla zagrożeń powietrznych i morskich

12 października 2026 roku MARSS oświadczyła, że system ma przeciwdziałać zagrożeniom z powietrza i morza. W tym celu w sieci obiektów planowane jest zainstalowanie sensorów elektrooptycznych, radarowych i sonarowych, których dane będą trafiać do centralnych centrów dowodzenia.

Podstawą kompleksu będzie NiDAR — system dowodzenia i kierowania z elementami sztucznej inteligencji, opracowany przez MARSS do wielodomenowego nadzoru i przeciwdziałania dronom. Według firmy system będzie łączyć dane z sensorów w oceny zagrożeń na potrzeby podejmowania decyzji oraz zapewniać półsferyczne pokrycie przeciwko powietrznym i przybrzeżnym morskim bezzałogowcom.

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Środki przeciwdziałania przez NiDAR

MARSS wskazała, że przez NiDAR będą integrowane i kontrolowane środki soft-kill i hard-kill. Według firmy umożliwi to operatorom wybór najbardziej odpowiedniego wariantu reakcji zależnie od sytuacji. MARSS oświadczyła także, że sztuczna inteligencja będzie automatycznie klasyfikować zagrożenia, rekomendować warianty użycia środków i skracać czas od wykrycia do neutralizacji celu.

Umowa jest częścią brytyjskiej inicjatywy rządowej Taskforce Sabre, która łączy rząd i przemysł, aby pomóc państwom Zatoki Perskiej w pozyskaniu niezbędnych systemów. Dyrektor generalny MARSS Johannes Pinl poinformował, że w ciągu kolejnych 24 miesięcy firma zintegruje sensory i środki przeciwdziałania w celu ochrony ludności, infrastruktury krytycznej i aktywów narodowych Kuwejtu.

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