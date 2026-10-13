英国公司MARSS与科威特签署了一份价值3.7亿英镑、即4.89亿美元的合同，为其提供全国性反无人机系统。据AeroTime报道，该综合系统尤其 предусматривает使用动能拦截器打击目标。

应对空中和海上威胁的传感器

2026年10月12日，MARSS表示，该系统旨在应对来自空中和海上的威胁。为此，计划在由多个设施组成的网络中安装光电、雷达和声呐传感器，其数据将传送至中央指挥中心。

该综合系统的核心将是NiDAR——MARSS为多域监视和反无人机行动开发的、具备人工智能功能的指挥与控制系统。该公司称，该系统将把传感器数据整合为用于决策的威胁评估，并针对空中及近海海上无人机提供半球覆盖。

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通过NiDAR实施反制措施

MARSS表示，软杀伤和硬杀伤反制手段将通过NiDAR进行整合和控制。该公司称，这将使操作人员能够根据情况选择最合适的应对方案。MARSS还表示，人工智能将自动对威胁进行分类，推荐手段使用方案，并缩短从发现到目标被中和的时间。

该协议是英国政府Taskforce Sabre倡议的一部分，该倡议将政府和工业界联合起来，帮助波斯湾国家获得所需系统。MARSS首席执行官约翰内斯·平尔表示，在未来24个月内，公司将整合传感器和反制手段，以保护科威特的人口、关键基础设施和国家资产。

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