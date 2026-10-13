Британская компания MARSS подписала с Кувейтом контракт стоимостью 370 млн фунтов стерлингов, или $489 млн, на поставку общенациональной системы противодействия беспилотникам. Комплекс предусматривает, в частности, использование кинетических перехватчиков для поражения целей, сообщает AeroTime.

Сенсоры для воздушных и морских угроз

12 октября 2026 года MARSS заявила, что система должна противодействовать угрозам с воздуха и моря. Для этого на сети объектов планируют установить электрооптические, радарные и сонарные сенсоры, данные с которых будут поступать в центральные командные центры.

Основой комплекса станет NiDAR — система командования и управления с элементами искусственного интеллекта, разработанная MARSS для многодоменного наблюдения и противодействия дронам. По данным компании, система будет объединять данные сенсоров в оценки угроз для принятия решений и обеспечивать полусферическое покрытие против воздушных и прибрежных морских беспилотников.

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Средства противодействия через NiDAR

MARSS отметила, что через NiDAR будут интегрироваться и контролироваться средства soft-kill и hard-kill. По утверждению компании, это позволит операторам выбирать наиболее подходящий вариант реагирования в зависимости от ситуации. Также в MARSS заявили, что искусственный интеллект будет автоматически классифицировать угрозы, рекомендовать варианты применения средств и сокращать время от обнаружения до нейтрализации цели.

Соглашение является частью британской правительственной инициативы Taskforce Sabre, которая объединяет правительство и промышленность для помощи государствам Персидского залива в получении необходимых систем. Генеральный директор MARSS Йоханнес Пинл сообщил, что в течение следующих 24 месяцев компания интегрирует сенсоры и средства противодействия для защиты населения, критической инфраструктуры и национальных активов Кувейта.

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