W Izraelu ultraortodoksyjne partie Szas i Zjednoczony Judaizm Tory (OJT) ogłosiły zawarcie umowy o podziale nadwyżki głosów przed wyborami do Knesetu zaplanowanymi na 27 października. Jak informuje Jerusalem Post, partie oświadczyły również, że zamierzają kontynuować współpracę w następnej kadencji parlamentu.

Jak będzie działać umowa

Szas reprezentuje sefardyjskich ultraortodoksyjnych wyborców, a na jego czele stoi poseł do Knesetu Arje Deri. OJT jest aszkenazyjską partią ultraortodoksyjną, kierowaną przez nowo mianowanego przewodniczącego, posła Jaakowa Aszera. Obie siły polityczne były kluczowymi partnerami w koalicji premiera Binjamina Netanjahu.

W ramach takich porozumień partie łączą pozostałości głosów po pierwotnym podziale mandatów. Jeśli ich łączna liczba uprawnia do dodatkowego mandatu, może go otrzymać jedna z partii, co potencjalnie wzmacnia ich blok polityczny. Umowa będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy obie siły przekroczą próg wyborczy. Według najnowszych sondaży Szas i OJT mają po około siedem–osiem mandatów.

Wspólne stanowisko w Knesecie

Deri i Aszer oświadczyli, że porozumienie odzwierciedla długotrwałą współpracę frakcji zgodnie z wytycznymi czołowych rabinów i znawców Tory. Partie poinformowały, że planują występować wspólnym frontem w kwestiach zachowania świata Tory, statusu studentów jesziw oraz wzmacniania religijnych placówek edukacyjnych.

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Szas i OJT spotkały się także z krytyką za swoje stanowisko w sprawie poboru ultraortodoksyjnych obywateli do armii w obliczu ostrego niedoboru personelu w Siłach Obronnych Izraela. Partie te wezwały koalicję Netanjahu do procedowania ustawodawstwa, które zdaniem krytyków nie zwiększyłoby liczby ultraortodoksyjnych poborowych w trakcie kadencji rządu. Wcześniej bojkotowały głosowania koalicyjne, oświadczając, że nie będą z nią współpracować bez postępów w procedowaniu spornego ustawodawstwa.

Inne porozumienia przedwyborcze

Partia Likud Netanjahu zawarła już podobną umowę z partią Religijny Syjonizm ministra finansów Becalela Smotricza. Jednocześnie skrajnie prawicowa partia Ocma Jehudit ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira oświadczyła, że Likud odmówił podpisania z nią takiej umowy.

Główne partie bloku opozycyjnego, który dąży do zastąpienia Netanjahu, zawarły umowy o podziale nadwyżki głosów już we wrześniu. W szczególności porozumienia podpisały partia Jaszara Gadiego Eisenkota i Demokraci Jaira Golana, a także Bejachad Naftalego Bennetta i Israel Bejtejnu Awigdora Liebermana.

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