W Japonii Japońskie Stowarzyszenie Szkół Korepetycyjnych stworzyło system certyfikacji dla placówek edukacji dodatkowej, które wdrażają środki przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci. Jak informuje The Japan Times, wnioski o certyfikację będzie można składać od 16 listopada.

Warunki uzyskania certyfikatu

Aby uzyskać certyfikat, szkoły korepetycyjne muszą spełnić kilka kryteriów. W szczególności muszą zainstalować co najmniej jedną kamerę monitoringu w każdej sali, prowadzić szkolenia dla pracowników, utworzyć punkt konsultacyjny oraz zatwierdzić zasady rozpatrywania przypadków przemocy seksualnej.

Placówki, które przejdą certyfikację, otrzymają specjalne oznaczenie. Będzie można je umieszczać w salach i innych pomieszczeniach, a także na stronach internetowych szkół. Certyfikat będzie trzeba odnawiać co dwa lata.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przygotowania do nowego systemu weryfikacji

Inicjatywę uruchomiono przed wprowadzeniem 25 grudnia japońskiego odpowiednika brytyjskiej służby Disclosure and Barring Service. Nowy system będzie zobowiązywał placówki, w tym szkoły i licencjonowane przedszkola, do sprawdzania informacji o przestępstwach seksualnych nauczycieli i innych pracowników, których praca wiąże się z kontaktami z dziećmi.

Szkoły korepetycyjne i kluby sportowe będą mogły przystępować do tego systemu dobrowolnie, natomiast placówki zatrudniające jednego lub dwóch nauczycieli będą z niego zwolnione. Do Japońskiego Stowarzyszenia Szkół Korepetycyjnych należy około 400 placówek, jednak jego certyfikacja będzie dostępna dla wszystkich takich szkół. Przedstawiciel stowarzyszenia oświadczył, że inicjatywa ma pomóc im przygotować się do programu weryfikacji.

Czytaj nas na