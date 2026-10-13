Irański szef służb bezpieczeństwa Mohsen Rezaei oświadczył, że kable komunikacyjne, centra danych i obiekty sztucznej inteligencji w regionie mogą zostać zaatakowane w przypadku nowego konfliktu zbrojnego Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Informuje o tym Al Jazeera.

Obawy o bezpieczeństwo infrastruktury cyfrowej nasiliły się w związku z walkami w Jemenie w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab. Przez ten wąski akwen przebiegają kable, którymi przesyłana jest znaczna część ruchu internetowego między Europą a Azją. Według firmy badawczej TeleGeography ponad 90% przepustowości transmisji danych między tymi dwoma regionami zapewniają kable ułożone na dnie Morza Czerwonego.

Podatność kabli i centrów danych

Podmorskie kable mogą zostać uszkodzone przez kotwice statków lub w wyniku sabotażu, a ich naprawa w strefie działań bojowych wymaga zezwoleń i gwarancji bezpieczeństwa. Centra danych zapewniające działanie aplikacji bankowych i usług chmurowych również są celami stacjonarnymi. Andreas Krieg, starszy wykładowca studiów nad bezpieczeństwem w King's College London, zaznaczył, że aby unieruchomić obiekt, nie trzeba niszczyć serwerów: centra danych są zależne od nieprzerwanych dostaw energii, chłodzenia i telekomunikacji.

W marcu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej opublikował listę potencjalnych celów, na której znalazła się infrastruktura chmurowa Google, Microsoft i Oracle w Izraelu oraz w niektórych państwach Zatoki Perskiej. W tym samym miesiącu w wiadomości na Telegramie KSRR wskazał jako potencjalne cele 17 amerykańskich firm, w tym Google, Meta i Apple, a także emiracką firmę z branży AI G42.

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Wcześniejsze incydenty i alternatywne trasy

Amazon Web Services poinformował w marcu, że dwa jego obiekty w ZEA zostały bezpośrednio trafione przez drony, a uderzenie w pobliżu obiektu w Bahrajnie fizycznie wpłynęło na infrastrukturę. We wrześniu firma oświadczyła, że nie zdołała przywrócić działania kilku lokalizacji w Bahrajnie i jednej w ZEA.

W lutym 2024 roku na Morzu Czerwonym uszkodzone zostały trzy kable, najprawdopodobniej wskutek wleczenia kotwicy przez statek towarowy Rubymar, który został unieruchomiony pociskiem Huti. We wrześniu 2025 roku w pobliżu Dżuddy przecięto kolejne dwa kable, co spowolniło dostęp do internetu na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej; przyczyny incydentu nie ustalono.

We wrześniu Irak zawarł umowę z katarską firmą Ooredoo dotyczącą tranzytu danych z krajów Zatoki do Europy przez swoje terytorium. Microsoft również zapowiedział zamiar zainwestowania ponad 400 mln dolarów w podmorską i lądową łączność na Bliskim Wschodzie do 2030 roku.

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