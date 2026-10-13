Глава иранской службы безопасности Мохсен Резаи заявил, что коммуникационные кабели, дата-центры и объекты искусственного интеллекта в регионе могут подвергнуться атакам в случае нового вооруженного конфликта Ирана с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Al Jazeera.

Опасения по поводу безопасности цифровой инфраструктуры усилились на фоне боев в Йемене вблизи пролива Баб-эль-Мандеб. Через этот узкий морской участок проходят кабели, по которым передается значительная часть интернет-трафика между Европой и Азией. По оценке исследовательской компании TeleGeography, более 90% пропускной способности передачи данных между двумя регионами обеспечивают кабели, проложенные по дну Красного моря.

Уязвимость кабелей и дата-центров

Подводные кабели могут быть повреждены якорями судов или в результате диверсий, а их ремонт в зоне боевых действий требует разрешений и гарантий безопасности. Дата-центры, обеспечивающие работу банковских приложений и облачных сервисов, также являются стационарными целями. Старший преподаватель исследований безопасности Королевского колледжа Лондона Андреас Криг отметил, что для вывода объекта из строя необязательно уничтожать серверы: дата-центры зависят от бесперебойного электроснабжения, охлаждения и телекоммуникаций.

В марте Корпус стражей исламской революции опубликовал список потенциальных целей, в который вошла облачная инфраструктура Google, Microsoft и Oracle в Израиле и некоторых государствах Персидского залива. В том же месяце в сообщении в Telegram КСИР назвал потенциальными целями 17 американских компаний, среди которых Google, Meta и Apple, а также эмиратскую компанию в сфере ИИ G42.

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Предыдущие инциденты и альтернативные маршруты

Amazon Web Services в марте сообщила, что два ее объекта в ОАЭ были непосредственно поражены дронами, а удар рядом с объектом в Бахрейне оказал физическое воздействие на инфраструктуру. В сентябре компания заявила, что не смогла восстановить работу нескольких площадок в Бахрейне и одной в ОАЭ.

В феврале 2024 года в Красном море были повреждены три кабеля, наиболее вероятно из-за волочения якоря грузовым судном Rubymar, которое было выведено из строя ракетой хуситов. В сентябре 2025 года возле Джидды были перерезаны еще два кабеля, что замедлило доступ к интернету на Ближнем Востоке и в Южной Азии; причину инцидента не установили.

В сентябре Ирак заключил соглашение с катарской Ooredoo о транзите данных из стран Залива в Европу через свою территорию. Microsoft также заявила о намерении инвестировать более 400 млн долларов в подводное и наземное соединение на Ближнем Востоке до 2030 года.

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