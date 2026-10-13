Іран попередив про можливі атаки на дата-центри та кабелі в регіоні — Al Jazeera

Іранський керівник служби безпеки Мохсен Резаї заявив, що кабелі зв’язку, дата-центри та об’єкти штучного інтелекту в регіоні можуть зазнати атак у разі нового збройного конфлікту Ірану зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Al Jazeera.

Занепокоєння щодо безпеки цифрової інфраструктури посилилося на тлі боїв у Ємені поблизу протоки Баб-ель-Мандеб. Через цю вузьку морську ділянку проходять кабелі, якими передається значна частина інтернет-трафіку між Європою та Азією. За оцінкою дослідницької компанії TeleGeography, понад 90% пропускної спроможності передачі даних між двома регіонами забезпечують кабелі, прокладені дном Червоного моря.

Вразливість кабелів і дата-центрів

Підводні кабелі можуть пошкодити якорями суден або внаслідок диверсій, а їхній ремонт у зоні бойових дій потребує дозволів і гарантій безпеки. Дата-центри, які забезпечують роботу банківських застосунків та хмарних сервісів, також є стаціонарними цілями. Старший викладач досліджень безпеки Королівського коледжу Лондона Андреас Кріг зазначив, що для виведення об’єкта з ладу не обов’язково знищувати сервери: дата-центри залежать від безперебійного електропостачання, охолодження та телекомунікацій.

У березні Корпус вартових ісламської революції оприлюднював перелік потенційних цілей, до якого увійшли хмарна інфраструктура Google, Microsoft і Oracle в Ізраїлі та деяких державах Перської затоки. Того ж місяця у повідомленні в Telegram КВІР назвав потенційними цілями 17 американських компаній, серед яких Google, Meta та Apple, а також еміратську компанію у сфері ШІ G42.

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Попередні інциденти та альтернативні маршрути

Amazon Web Services у березні повідомляла, що два її об’єкти в ОАЕ були безпосередньо уражені дронами, а удар поблизу об’єкта в Бахрейні мав фізичний вплив на інфраструктуру. У вересні компанія заявила, що не змогла відновити роботу кількох сайтів у Бахрейні та одного в ОАЕ.

У лютому 2024 року в Червоному морі пошкодилися три кабелі, найімовірніше через волочіння якоря вантажного судна Rubymar, яке було виведене з ладу ракетою хуситів. У вересні 2025 року поблизу Джидди перерізали ще два кабелі, що уповільнило доступ до інтернету на Близькому Сході та в Південній Азії; причину інциденту не встановили.

У вересні Ірак уклав угоду з катарською Ooredoo щодо транзиту даних із країн Затоки до Європи через свою територію. Microsoft також заявила про намір інвестувати понад 400 млн доларів у підводне та наземне сполучення на Близькому Сході до 2030 року.

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