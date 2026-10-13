伊朗安全部门负责人穆赫森·雷扎伊表示，如果伊朗与美国爆发新的武装冲突，该地区的通信电缆、数据中心和人工智能设施可能遭到袭击。半岛电视台报道。

也门靠近曼德海峡地区的战斗加剧了人们对数字基础设施安全的担忧。连接欧洲和亚洲的大量互联网流量通过穿越这片狭窄海域的电缆传输。研究公司TeleGeography估计，铺设在红海海底的电缆提供了这两个地区之间超过90%的数据传输容量。

电缆和数据中心的脆弱性

海底电缆可能被船舶锚具损坏，或因破坏活动而受损；在战区修复这些电缆需要获得许可和安全保障。为银行应用程序和云服务提供支持的数据中心也是固定目标。伦敦国王学院安全研究高级讲师安德烈亚斯·克里格指出，要使一处设施瘫痪并不一定需要摧毁服务器：数据中心依赖不间断供电、冷却和电信服务。

3月，伊斯兰革命卫队公布了一份潜在目标清单，其中包括位于以色列和一些波斯湾国家的Google、Microsoft和Oracle云基础设施。同月，伊斯兰革命卫队在一则Telegram消息中将17家美国公司列为潜在目标，其中包括Google、Meta和Apple，以及阿联酋人工智能公司G42。

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此前事件和替代路线

亚马逊云服务3月表示，其在阿联酋的两处设施遭无人机直接击中，而巴林一处设施附近的袭击对基础设施造成了实际影响。9月，该公司称未能恢复巴林数个站点和阿联酋一个站点的运营。

2024年2月，红海有三条电缆受损，最可能的原因是货船Rubymar拖拽锚具；该船曾被胡塞武装的导弹击瘫。2025年9月，吉达附近另有两条电缆被切断，导致中东和南亚的互联网接入变慢；事件原因尚未确定。

9月，伊拉克与卡塔尔Ooredoo签署协议，规定海湾国家的数据经由伊拉克领土转运至欧洲。Microsoft也表示，计划到2030年前在中东海底和陆地连接方面投资超过4亿美元。

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