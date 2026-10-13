W Szwecji wszystkie osiem partii parlamentarnych poparło inicjatywę dotyczącą nadzwyczajnego ustawodawstwa, które ma zawiesić tak zwane deportacje nastolatków i młodych ludzi. Propozycja uzyskała jednomyślne poparcie na posiedzeniu parlamentarnej Komisji Ubezpieczeń Społecznych, która zajmuje się kwestiami migracji, informuje The Local Sweden.

Poparcie wszystkich partii

Rzecznik Partii Centrum ds. migracji Nils Paaarup-Petersen oświadczył, że komisja zapewniła jednomyślne poparcie dla samej inicjatywy. Uznał za pozytywne, że poparły ją partie prawicowej koalicji Tidö.

Partie koalicji Tidö podniosły kwestię tego, jak dokładnie określić zakres przyszłej ustawy, jednak ogólnie poparły propozycję. Przedstawiciel Chrześcijańskich Demokratów Ingemar Kihlström oświadczył, że partia jest gotowa rozważyć korekty niedawno przyjętego ustawodawstwa.

Przedstawicielka Partii Liberalnej Marianna Littke podkreśliła, że ustawodawstwo migracyjne musi być humanitarne, jasne i przewidywalne. Według niej wszystkie partie zgadzają się, że kwestia takich deportacji ma kluczowe znaczenie.

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Proces może potrwać miesiące

Członkowie komisji zaprosili ministra migracji Johana Forssella oraz przedstawicieli Agencji Migracyjnej, aby wyjaśnili parlamentowi, co jest potrzebne do zakończenia procedury wprowadzenia nadzwyczajnej ustawy. Według oceny Paaarupa-Petersena może to potrwać kilka miesięcy.

Podczas gdy trwają prace nad ustawodawstwem, lewicowo-centrowe partie opozycyjne wzywają Agencję Migracyjną do natychmiastowego zawieszenia deportacji młodych ludzi. Agencja już wcześniej wstrzymała wykonywanie takich decyzji po ogłoszeniu przez rząd przyszłych zmian legislacyjnych, lecz dwa tygodnie temu wznowiła rozpatrywanie wniosków.

Od 1 października w Szwecji obowiązuje wprowadzony przez rząd mechanizm, który podniósł z 18 do 21 lat granicę wieku uprawniającą do uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie więzi rodzinnych dla tej grupy. Partie lewicowo-centrowe uważają go za niewystarczający i nalegają, aby zawieszenie deportacji dotyczyło także osób, które ukończyły już 21 lat.

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