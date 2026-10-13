В Швеции все восемь парламентских партий поддержали инициативу об экстренном законодательстве, которое должно приостановить так называемые депортации подростков и молодых людей. Предложение получило единогласную поддержку на заседании парламентского Комитета по социальному страхованию, который занимается вопросами миграции, сообщает The Local Sweden.

Поддержка всех партий

Представитель Партии центра по вопросам миграции Нильс Пааруп-Петерсен заявил, что комитет обеспечил единогласную поддержку самой инициативы. Он назвал положительным то, что ее поддержали партии правой коалиции Тидё.

Партии коалиции Тидё подняли вопрос о том, как именно определить сферу действия будущего закона, однако в целом поддержали предложение. Представитель Христианских демократов Ингемар Кильстрём заявил, что партия готова рассмотреть корректировки недавно принятого законодательства.

Представительница Либеральной партии Марианна Литтке подчеркнула, что миграционное законодательство должно быть гуманным, четким и предсказуемым. По ее словам, все партии согласны с тем, что вопрос таких депортаций имеет критически важное значение.

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Процесс может занять месяцы

Члены комитета пригласили министра миграции Юхана Форсселля и представителей Миграционного агентства объяснить парламенту, что необходимо для завершения процедуры введения экстренного закона. По оценке Пааруп-Петерсена, это может занять несколько месяцев.

Пока идет подготовка законодательства, левоцентристские оппозиционные партии призывают Миграционное агентство немедленно приостановить депортации молодых людей. Ранее агентство уже останавливало исполнение таких решений после объявления правительством будущих законодательных изменений, однако две недели назад возобновило рассмотрение заявлений.

С 1 октября в Швеции действует введенный правительством механизм, повысивший с 18 до 21 года возрастной порог для получения разрешения на проживание на основании семейных связей для этой группы. Левоцентристские партии считают его недостаточным и настаивают, что приостановление депортаций должно касаться также людей, которым уже исполнился 21 год.

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