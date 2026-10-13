在瑞典，议会全部八个政党都支持一项紧急立法倡议，该立法将暂停所谓针对青少年和年轻人的驱逐出境。该提案在负责移民事务的议会社会保险委员会会议上获得一致支持，The Local Sweden报道。

所有政党的支持

中央党移民事务发言人尼尔斯·帕鲁普-彼得森表示，委员会已确保对该倡议本身的一致支持。他称，右翼蒂德协议联盟的政党支持该倡议是积极的。

蒂德协议联盟的政党提出了应如何准确界定未来法律适用范围的问题，但总体上支持该提案。基督教民主党代表英厄马尔·希尔斯特伦表示，该党准备考虑对近期通过的立法作出调整。

自由党代表玛丽安娜·利特克强调，移民立法必须人道、明确且可预测。她表示，所有政党都同意，此类驱逐问题至关重要。

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程序可能持续数月

委员会成员邀请移民部长约翰·福塞尔以及移民局代表向议会说明，完成引入紧急法律程序需要哪些条件。帕鲁普-彼得森评估称，这可能需要数月时间。

在立法准备期间，左翼中间派反对党呼吁移民局立即暂停驱逐年轻人。此前，在政府宣布未来将进行立法修改后，该机构已暂停执行此类决定，但两周前恢复审理申请。

自10月1日起，瑞典实施了政府引入的一项机制，将该群体基于家庭关系获得居留许可的年龄上限从18岁提高至21岁。左翼中间派政党认为这还不够，并坚持认为暂停驱逐也应适用于已满21岁的人。

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