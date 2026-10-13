澳大利亚新南威尔士州和维多利亚州部分地区的狐蝠因食物短缺而大规模挨饿。野生动物救援人员收到越来越多有关成年狐蝠和幼崽衰竭的报告。大多数报告涉及灰头狐蝠，据《卫报》报道。

动物在住宅附近寻找食物

根据澳大利亚联邦环境保护法律，灰头狐蝠被列为易危物种。它们通常以本土树木的花朵和花蜜为食，但目前在新南威尔士州的大部分地区面临食物短缺，从北部一直到南部海岸皆是如此。在维多利亚州，报告数量也有所增加，尤其是在东吉普斯兰和卡斯尔梅因。

Fawna组织的蝙蝠协调员雷切尔·斯梅瑟斯特表示，在新南威尔士州北部海岸中部地区，该机构每天收到50至90起报告。这比此前九个月内与蝙蝠有关的求助总数还要多。

她表示，衰竭的动物会飞到院子里，食用观赏树木和棕榈树的果实，包括掉落在地上的未成熟果实。一些狐蝠无力返回白天栖息地，因此留在居民住宅附近。救援人员还发现了死亡的动物和早产的幼崽。

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雌性失去后代

Wires组织认为，大规模饥饿可能与栖息地丧失、干燥的冬季以及桉树和其他本土植物季节性开花不旺有关。该组织指出，处于妊娠最后一个月、脱水且营养不良的雌性会失去幼崽，因为它们没有足够的体力将后代孕育至足月或产奶。

新南威尔士州环境部门的一名代表表示，这一事件的确切原因尚未确定。该代表称，干旱和厄尔尼诺现象可能会加剧食物短缺。该州卫生部门呼吁不要触碰狐蝠：过去两周，医生对43名被这些动物抓伤或咬伤的人员进行了评估。

Fly By Night Bat Clinic诊所主任塔姆辛·霍加思呼吁，将生病或死亡的狐蝠报告给当地野生动物救援机构。这使志愿者能够检查是否有幼崽无人救助，并对仍有可能获救的动物进行康复救治。

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