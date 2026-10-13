W Nowej Południowej Walii i części stanu Wiktoria w Australii lisy latające masowo głodują z powodu niedoboru pożywienia. Ratownicy dzikich zwierząt otrzymują coraz więcej zgłoszeń dotyczących wycieńczonych dorosłych osobników i młodych. Większość takich zgłoszeń dotyczy rudawogłowych lisów latających, informuje The Guardian.

Zwierzęta szukają pożywienia w pobliżu domów

Rudawogłowe lisy latające mają status gatunku narażonego zgodnie z australijskim federalnym prawodawstwem ochrony środowiska. Zwykle żywią się kwiatami i nektarem rodzimych drzew, jednak obecnie zmagają się z niedoborem pokarmu na znacznej części Nowej Południowej Walii — od północy po południowe wybrzeże. W Wiktorii liczba zgłoszeń również wzrosła, w szczególności w East Gippsland i Castlemaine.

Koordynatorka ds. nietoperzy w organizacji Fawna, Rachel Smethurst, poinformowała, że w centralnej części północnego wybrzeża Nowej Południowej Walii służba otrzymuje codziennie od 50 do 90 zgłoszeń. To więcej niż łączna liczba zgłoszeń dotyczących nietoperzy w ciągu poprzednich dziewięciu miesięcy.

Jak powiedziała, wycieńczone zwierzęta przylatują na podwórka i jedzą owoce drzew ozdobnych oraz palm, w tym niedojrzałe owoce, które spadły na ziemię. Część lisów latających nie ma sił, by wrócić do swoich dziennych miejsc przebywania, dlatego pozostaje w pobliżu ludzkich domów. Ratownicy znajdują również martwe zwierzęta i przedwcześnie urodzone młode.

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Samice tracą potomstwo

Organizacja Wires uważa, że masowe głodowanie jest prawdopodobnie związane z utratą siedlisk, suchą zimą oraz słabym sezonowym kwitnieniem eukaliptusów i innych rodzimych roślin. Organizacja zaznaczyła, że odwodnione i niedożywione samice w ostatnim miesiącu ciąży tracą młode, ponieważ nie mają dość sił, aby donosić potomstwo lub produkować mleko.

Przedstawiciel departamentu środowiska Nowej Południowej Walii oświadczył, że dokładnej przyczyny tego przypadku jeszcze nie ustalono. Według niego niedobór pokarmu może nasilać się z powodu suszy i warunków El Niño. Departament zdrowia stanu wezwał, by nie dotykać lisów latających: w ciągu ostatnich dwóch tygodni lekarze ocenili stan 43 osób, które zostały podrapane lub ugryzione przez te zwierzęta.

Dyrektorka kliniki Fly By Night Bat Clinic, Tamsin Hogarth, zaapelowała o zgłaszanie chorych lub martwych lisów latających lokalnym służbom ratowania dzikich zwierząt. Umożliwia to wolontariuszom sprawdzenie, czy młode nie pozostały bez pomocy, a także rehabilitację zwierząt, które nadal można uratować.

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